Minori. Il consigliere comunale di opposizione Fulvio Mormile: “Cavo della fibra ottica posizionato in maniera volante sulle facciate”

Minori. Il consigliere comunale di opposizione Fulvio Mormile, attraverso i mezzi di comunicazione, rende noto che: “Nella giornata odierna diversi operatori di sub appalto di Open fibra, società che ha a disposizione un finanziamento pubblico enorme per la posa in opera della fibra ottica, per risparmiare sui costi stanno posando cavo in maniera volante su tutte le affacciate, con dei risultati obbrobriosi oltre all’acquisizione implicita di servitù, senza alcuna autorizzazione dei singoli privati. Da consigliere comunale, ho sollecitato ulteriormente l’ufficio manutenzione a verificare questo sopruso, inoltre invito tutte le persone nella stessa situazione se lo ritengono opportuno ad opporsi all’installazione illegittima. Devono sì fare il lavoro, ma con tutti i soldi finanziati devono farlo secondo la regola dell’arte”.