Minori: festa di compleanno di Nicoletta D’Auria con ricordo

Festa di compleanno in famiglia per il settantettesimo di Nicoletta Amatino D’auria, consorte del maestro Pantaleone Amatino, inventore del mulino frangipietre ed ultimo forse dei maestri tornitori.

Nicoletta è figlia dell’uomo di mare, Andrea, barcaiolo preferito da Vittorio Emanuel e dalla regina Elena, allo Scarpariello, nel corso del soggiorno a Ravello prima dell’abdicazione a favore di Umberto.

Un mattino, nel corso d’una passeggiata con pesca a bordo di una barca a remi, Andrea tirò su un pescetto di mille e sfavillanti colori. Il re ne chiese il nome, ma Andrea si guardò bene dal comunicarlo, data la nota statura di Vittorio Emanuele, che insistette minacciando amichevolmente Andrea. Questi, messo alle strette, disse: maestà non me ne vogliate, il nome è

“CAZZILLO ‘E RE”. .La regina, presente, scoppiò in una tale fragorosa risata da mettere in dubbio l’equilibrio della barca.

Nicoletta è coetanea di don Giulio, della “diavolella” regina del commercio minorese,di Gaspare, di un altro d’Auria, contabile del Comune di Minori in quiescenza, e di altri.