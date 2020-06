MINORI E LA COSTIERA AMALFITANA SU ARABYA CHANNEL

Il prestigioso Network internazionale Al Arabya Channel dedica ampio spazio alla Costiera Amalfitana. Al Arabya è la principale emittente degli Emirati Arabi, visibile nel Mondo in quanto emittente satellitare internazionale. Dopo il New York Times un’altra grande prestigiosissima testata giornalistica straniera cita la Costiera Amalfitana come luogo sicuro. Il tutto è stato possibile grazie alla campagna di comunicazione messa in campo in Costa D’Amalfi dalle Municipalità e dal Distretto Turistico soprattutto per l’impegno della Regione Campania che ha contrastato con forza questa pandemia evidenziando nel migliore dei modi il tema della sicurezza con la determinazione del Presidente Vincenzo De Luca. Nelle immagini è possibile ammirare l’intera Costiera Amalfitana.

Il tema sicurezza ha conquistato anche le tv dell’Arabia Saudita.

Siamo pronti ad ospitare il turismo internazionale.