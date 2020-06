Minori. Da domani riaprono le spiagge libere, esclusiva Positanonews. Intervenuto questa sera nel Positanonews TG, il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale ha annunciato che le spiagge libere del paese riapriranno a partire da domani, mercoledì 17 giugno, garantendo tutte quelle che sono le norme da rispettare per limitare il più possibile il diffondersi del Coronavirus, che ha fortunatamente soltanto sfiorato la Costiera Amalfitana. Ricordiamo, infatti, del bando concepito per precettare 24 cittadini di Minori, i quali avranno il compito di sanificare e di pulire la spiaggia, di controllare le regole di distanziamento e delle mascherine.

Riportiamo, inoltre, le regole aggiornate dalla Regione Campania per il protocollo di sicurezza per le spiagge libere:

‒ I Comuni provvederanno ad installare di pannelli informativi e ad adottare ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione;

‒ Gli utenti devranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

‒ è vietato l’assembramento;

‒ è vietato lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;

‒ Gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;

‒ Si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza.

Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni per ridurre ulteriormente l’eventuale contagio da Covid 19.