Minori. Andiamo al mercato in sicurezza

Con l’ordinanza n° 49 del 20/05/2020 la Regione Campania ha autorizzato la ripresa delle attività mercatali e con l’allegato 2 ha emanato il protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 disponendo:

👉 Aria mercatale chiusa

👉 Corsie a senso unico

👉Posizionamento di segnaletica

👉Obbligo della mascherina

👉 Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti e guanti in ogni banco

Il Covid-19 si è abbattuto sulle nostre vite imponendo una brusca frenata alle nostre abitudini.

Anche il nostro mercato è stato investito da questo cambiamento.

Lo so che cambiare il proprio stile di vita non è facile ma è fondamentale per ritrovare una serena e sicura normalità.

Si ringrazia la Millenium P.A. Costa d’Amalfi che, in accordo con i titolari dei banchi, vigila l’area mercatale per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Grazie ai venditori ambulanti che hanno mostrato comprensione e disponibilità nell’adeguarsi alle nuove direttive.

Un ringraziamento particolare ai vigili urbani che mi supportano e sopportano ogni giorno.

Un plauso a tutti i cittadini che hanno dimostrato senso civico e responsabilità.

Ora più che mai è importante continuare a rispettare le misure di contenimento.

Insieme ce la faremo!

L’ Amministrazione Comunale