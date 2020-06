Minori. Al lavoro per le spiagge. Nonostante in Campania le spiagge siano oramai state aperte da giorni, in alcuni luoghi queste restano ancora chiuse per permettere il compimento di alcuni lavori che consentano di rispettare tutte quelle che sono le misure di contenimento del Coronavirus. Tra quelle al lavoro per una prossima riapertura, troviamo la spiaggia di Minori, in Costiera Amalfitana.

Proprio negli ultimi giorni, il sindaco di Minori, Andrea Reale ha affermato che è stato concepito un bando per precettare 24 cittadini di Minori, i quali avranno il compito di sanificare e di pulire la spiaggia, di controllare le regole di distanziamento e delle mascherine.

Ricordiamo inoltre che la Costiera Amalfitana e la Campania in generale sono state inserite tra le dieci mete globali da cui il turismo può ripartire in sicurezza, sia per il basso numero di contagi che per le iniziative intraprese dagli amministratori.

Video di Valeria Civale.