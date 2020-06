Minori ( Salerno ) Dalla Costiera amalfitana una Grande serata , l’8 Giugno 2020 a Bellusco (in provincia di Monza Brianza) dove i profumi, i sapori, i colori della propria terra hanno catapultato Francesco Fortezza , minorese, con la moglie Antonella Villani in una nuova avventura imprenditoriale con l’apertura della “ Caffetteria-Pasticceria-Ristorante-Pizzeria – MADE IN SUD . “

In collaborazione con Francesco e Antonella , il Maestro Fabio Fiorenza gia’ famoso in Lombardia per la sua pizza dal cornicione estremo ad alta digeribilita’ .

Ad arricchire il menu’ del locale , ci sono i dolci di Sal de Riso.

Ancora una volta un Minorese del mondo , porta il suo entusiasmo , l’orgoglio di appartenenza e l’amore per la propria terra nella sua esperienza di vita lavorativa.I nostri complimenti e auguri a Francesco , Antonella e Fabio per questa nuova esperienza ,che non manchera’ di successo e soddisfazioni .

Ad Maiora semper. MnM