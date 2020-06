Minacce al prof. Cuomo, la solidarietà dei parlamentari M5S. Indaga la Procura e domani manifestazione per le spiagge libere a Vico Equense.

“La nostra vicinanza e il nostro affetto a Franco Cuomo destinatario di deplorevoli minacce”. Lo dicono Carmen Di Lauro e Virginia La Mura, rispettivamente deputata alla Camera e al Senato per il Movimento 5 Stelle, dopo aver appreso la notizia di minacce ricevute dal professore ambientalista e coordinatore dei Verdi Ambiente e Società. Diversi giorni fa Cuomo denunciò colate di cemento lungo la marina di Seiano a Vico Equense. Lavori che hanno comportato la totale copertura della scogliera di frangiflutti con una colata di cemento, deturpando non solo l’estetica ma anche il fragile ecosistema presente. Una delle sue ultime battaglie è stata quella per le spiagge libere a Vico Equense. “Esprimiamo la nostra condanna per il grave episodio di intimidazione, manifestiamo – proseguono le due esponenti pentastellate – il nostro affetto, solidarietà e vicinanza. Invitiamo il professore a non fermarsi e a continuare a lottare per la legalità e per l’ambiente. Siamo certi che le forze dell’ ordine riescano a risalire a chi si è reso protagonista di questo gesto ignobile. Non si fermi professore, noi siamo con Lei. L’ intera comunità di cittadini onesti è con Lei”. Ad associarsi alle manifestazioni di solidarietà anche il consigliere comunale di Piano di Sorrento Salvatore Mare. “Auspico – ha detto – che tutti i consiglieri comunali dei feudi sorrentini possano associarsi e stigmatizzare pesantemente i contenuti della becera lettera, affinché a nessuno sia consentito intimidire, e magari ridurre al silenzio, altri liberi cittadini che esprimono il proprio dissenso schierandosi a favore del bene pubblico e, come nel caso del prof. Cuomo, con valori pregnanti”.

Ad interessarsi della vicenda è la Procura di Torre Annunziata, che vuole far chiarezza sulla regolarità dell’intervento avvenuto lungo il litorale. In molti, intanto, stanno dimostrando la propria stima e solidarietà al prof. Cuomo, al punto che nella giornata di domani verrà organizzata una manifestazione pubblica per le spiagge libere. Ad annunciarlo è stato direttamente il prof. Cuomo tramite un post sul suo profilo Facebook: “A seguito di quanto mi è successo, alcuni amici mi hanno proposto di organizzare una manifestazione pubblica e di organizzare una raccolta di firme on line o fisica attraverso l’allestimento di gazebo nelle strade cittadine, sotto l’egida di Vas e del comitato Il mare non ha residenza. Un incontro per contarci, per vederci magari dal vivo e scambiare qualche chiacchiera e qualche opinione su diretto al mare e legalità in questa fase di disposizioni Covid-19. Lunedì sera ci incontreremo al Wembley Vico Equense bar alle 19 per stabilire i primi contatti. Chi ha dato l’adesione al comitato può farlo con un sì anche per questa iniziativa: uscire allo scoperto per far vedere a quest’amministrazione che c’è una città che non ci sta all’imbarbarimento”.