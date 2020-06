Meteo, lo studio del duo Marucci-Falzarano per prevedere temporali e fenomeni estremi in Campania

Grande successo per l’edizione ”Meteo Saetta”, a cura di Fabio Marucci e Carlo Falzarano, due giovani campani, divulgatori scientifici in ambito meteorologico, seppur a livello amatoriale, ma che continuano a macinare visualizzazioni. Il loro seguito sui social è nazionale, contano oltre 37 mila seguaci su Instagram, inoltre gestiscono il gruppo targato ”Meteo Saetta” su Facebook, con oltre 3000 membri. Principalmente si occupano a designare lo studio evolutivo degli indici termodinamici per avere una maggiore risoluzione sullo sviluppo dei temporali, e fenomeni estremi in Campania, ma non solo, la loro attività è ben spinta su tutta Italia. Inoltre calcano scenari molto più tecnici per l’ampliamento di tendenze meteorologiche stagionali e mensili. Nella loro edizione, molto seguita ed apprezzata, tendono molto a valorizzare le loro radici campane, mettendole in primo piano ovunque. Sono in continuo contatto con gli enti istituzionali, tra cui anche il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e Michele Napoletano, sindaco di Airola (BN), che qualche che hanno aderito alla partecipazione del loro progetto. Insomma, una garanzia del tutto nostrana sul fronte meteorologico, che la Campania e non solo, tendono a mettere in risalto.