Meteo. Le previsioni del Nautico di Piano di Sorrento: “Condizioni non ancora stabili”. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Siamo ai margini di una vasta zona depressionaria che si trova ad W dell’Inghilterra, pertanto condizioni non ancora stabili. Oggi mattinata soleggiata e qualche nuvola, pomeriggio con aumento della nuvolosità e possibilità di qualche goccia di pioggia nel tardo pomeriggio, lunedì e martedì con sole e nuvole di passaggio, venti prevalentemente da W-NW, in aumento per martedì. Temperatura in leggero aumento, più evidente da martedì.

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina