RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Meno evidente l’instabilità per oggi. Giornata tra sole e nuvole ma senza pioggia. Permane una situazione di veloci movimenti di aria pertanto lunedì e martedì saranno caratterizzati da sole e nuvole in aumento nella seconda metà di martedì con probabile debole pioggia.Tra sole e nuvole anche la giornata di mercoledì.Vento da NW, moderato per oggi, debole per i successivi giorni.Colpa di questo periodo instabile è l’anticiclone delle Azzorre, debole e non posizionato.

Grazie all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con il Prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.