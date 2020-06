RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Saremo interessati da un’area di moderata alta pressione ma non si può dire ancora che la situazione sia stabile.da oggi a domenica giornate soleggiate con qualche nuvola alta, leggero aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane. Venti deboli a carattere termico e variabili come direzione. Mare calmo, con aumento del moto ondoso solo nei pomeriggi per brezza.

Grazie all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.