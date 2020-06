La prevista aria “Africana” non ci sarà. Si sta formando una depressione Tra l’Inghilterra e la Scandinavia che porterà pioggia e aria più fresca. Oggi giornata ancora con sole temperatura gradevole, aumento della nuvolosità dalla serata. Venerdì piogge dalle prime ore, prima deboli poi più intense a metà giornata(carattere di temporale), miglioramento in serata. Sabato variabile con nuvole sparse ma scarsissima probabilità di pioggia, domenica più soleggiato, nuvole residue. Venti prima da sud, domani ruota da NW, temperatura in calo per domani, poi riaumenta.

Un particolare ringraziamento al Prof. Antonio Russo e al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina, dall’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)