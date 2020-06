META200. Esce il libro Il Bicentenario del Comune di Meta di Andrea Fiega

Fresco di stampa, il volume curato da Andrea Fienga, direttore artistico della manifestazione Meta 200, per i tipi di Con-Fine. Nel libro troviamo il diario del Consiglio Comunale Straordinario del 31 dicembre 2019 , con tutti i discorsi tenuti dal Sig Sindaco Giuseppe Tito e dagli assessori, completo di un ricchissimo album fotografico. A leggerlo, mancano solamente le note della banda musicale che entro trionfante nel viale della Casa Comunale, almeno a me che ero presente. Ma la cosa più bella, oltre la copertina con il soffitto della sala consiliare, è la riproduzione anastatica del volumetto del Primo centenario, quello del 1919 curato dal Cav. Ing. Giambattista Liguori. Questo significa guardare al passato per migliorare il futuro, che in un momento internazionale come quello che stiamo vivendo, ove tutto il mondo sta buttando giù statue, obliterando la storia, ha una duplice valenza. Tutti i Sindaci che si sono succeduti con i loro programmi di lavoro, in cui si evince una politica per la società , una lotta per la collettività, priva di interessi personali. Andrea Fienga si sta rivelando un direttore artistico con delle capacità a 360 gradi, è vero che è , oserei dire figlio d’arte, il suo bisnonno è stato Amministratore, i suoi avi , importanti personalità nel mondo della medicina e della marineria, la sua biblioteca di famiglia gli permette di raccontare pezzi di storia metese con precisione e documenti, oltre essere un cultore di queste materie. Nella cortese intervista rilasciata in video, all’inviato di Positanonews il dott. Fienga preannuncia idee e progetti in programma per un futuro imminente.