Meta/Vico Equense. I comuni si associano per il nuovo appalto per la nettezza urbana, il via alla gara da 28 milioni.

I Comuni di Vico Equense e Meta si associano per gestire il servizio dei rifiuti. Le organizzazioni sindacali, al riguardo, parlano di “anomalie” a proposito dell’assenza del premio di produttività da riconoscere a favore dei lavoratori, tanto da inviare d’urgenza una nota ai sindaci.

Il bando di gara è online da qualche giorno sul sito del Comune di Vico Equense, ente capofila del servizio insieme al Comune di Meta. Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 10 luglio. Le buste verranno aperte cinque giorni dopo presso il Municipio di Vico Equense. L’appalto prevede il servizio associato tra Vico Equense e Meta per il ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto e allontanamento di solidi urbani e assimilati, differenziati e servizi complementari col metodo porta a porta) e la gestione dell’ecocentro-isola ecologica comunale. Non è prevista la suddivisione in lotti. L’importo stimato a base d’asta è pari a 27.6 milioni di euro ed è soggetto a ribasso con 280mila euro circa per oneri della sicurezza per un complessivo di circa 28 milioni. La durata dell’affidamento è fissata in sette anni.