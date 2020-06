Meta. Tanta emozione per gli esami di maturità, la preside: “Bello rivedere i ragazzi nelle loro classi”. Sono partiti gli esami di maturità, nonostante le tante incertezze iniziali dovute alla pandemia, nella loro versione Covid, con l’obbligo, dunque, di rispettare diverse regole per la sicurezza di studenti e personale scolastico, quali il distanziamento sociale, le norme igieniche, le mascherine, l’organizzazione degli spazi. Un esame diverso per quanto riguarda le modalità di svolgimento, ma, sicuramente, ugualmente emozionante.

Positanonews ha ascoltato le parole della preside del Liceo Classico Statale Publio Virgilio Marone di Meta, Immacolata Arpino, la quale ha illustrato lo svolgimento degli esami. In tutto saranno 150 i ragazzi a sostenere la prova, esaminati da quattro commissioni, ognuna delle quali esamina cinque studenti. Sono 20 i ragazzi ad essere stati esaminati nella giornata di oggi.

“E’ tanta l’emozione per questi esami. E’ stato emozionante rivedere i ragazzi a scuola, nelle loro classi – ha detto la preside – I ragazzi erano tranquilli: la commissione li ha fatti trovare a loro agio. Nonostante la didattica a distanza si è potuto notare che i ragazzi del liceo hanno davvero dato il massimo ed hanno studiato quanto più possibile”.