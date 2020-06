Meta. Spiagge finalmente aperte e sicure, Peppe Locria: “Si sta meglio di prima”.

“Per quanto concerne l’organizzazione impeccabile da parte di tutti gli addetti ai lavori, soprattutto in questo posto, in cui facciamo il bagno tutto l’anno come se fosse un paradiso, c’è sempre un’aria bella, pulita ed un calore unico. Non appena siamo venuti qui presso lo stabilimento, come da norma, ci hanno misurato la temperatura, ci hanno accompagnato presso i lettini, disinfettante presente in ogni parte dello stabilimento, ci hanno detto cosa fare quando si va a prendere qualcosa presso il bar, quindi munirsi della mascherina, rispettare le distanze, essere rispettosi per se stessi ma soprattutto per gli altri. Si sta da favola perché il distanziamento ti dà la possibilità di poter stare più tranquillo. Ma poi un altro aspetto positivo, prima ho raccolto la testimonianza di una dottoressa che stava qui in spiaggia, che ha detto che il Covid si può combattere proprio il sole ed il mare. Io sono fiducioso ma bisogna essere ancora particolarmente attenti e partecipi a rispettare se stessi e gli altri nelle cose che ci sono state dette dal Governo. Bisogna avere fiducia e rispettare le regole così la stagione estiva, anche se con un po’ di ritardo, partirà alla grande e l’intero mondo conoscerà le vere bellezze che offre l’Italia e la Penisola Sorrentina”.