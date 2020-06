Meta, “Seguilaterapia” con la Farmacia Elifani e l’app promemoria per i farmaci

Seguilaterapia è il servizio dedicato ai pazienti della Farmacia Elifani di Meta (Na) che provvede a monitorare la corretta somministrazione della terapia prescritta dal medico e fa in modo che nessuna dose sia stata omessa. Ciò al fine di migliorare il rapporto che i pazienti hanno con il farmaco di riferimento ed evitare la recrudescenza della patologia per cui si mette in atto la strategia terapeutica. In sintesi, il servizio prevede una sottoscrizione gratuita da effettuare al banco con il primo farmacista disponibile. Ai dati personali saranno poi aggiunti i dati relativi alla terapia in corso prescritta dal medico.

Il farmacista della Farmacia Elifani provvederà in questo modo a segnalare periodicamente la necessità di ricorrere ad una nuova prescrizione per l’erogazione dei farmaci prescritti, ciò mediante notifica tramite App dedicata, sms al numero di telefono fornito o messaggio vocale direttamente sul telefono di casa. Per fruire correttamente del servizio Seguilaterapia è necessario mantenere il farmacista sempre informato su eventuali modifiche di dosaggi e/o medicinali da parte del medico, in modo che il piano di cura sia sempre aggiornato e Seguilaterapia possa tener conto di eventuali variazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi direttamente al banco della Farmacia Elifani di Meta, oppure contattare il numero 0818786605.