Meta. Riapre anche il ristorante “La Conca”. Dopo il periodo di forzato lock down che ha costretto i cittadini di tutta Italia nelle proprie abitazioni ed i negozi rigorosamente con le saracinesche abbassate, in questa nuova fase, che prevede più libertà di movimento, senza necessità di autocertificazioni e di motivazioni di comprovata importanza, finalmente le attività stanno cominciando a ripartire. Da ieri ha riaperto anche il ristorante “La Conca”, di Meta, lavorando in serenità e nel pieno rispetto delle norme per limitare una diffusione da Coronavirus. Il ristorante è aperto per pranzo e per cena, ed è necessaria la prenotazione. Per quanto riguarda i prezzi dello stabilimento, inoltre, sono rimasti invariati rispetto a quelli della stagione precedente.