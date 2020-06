Oggi, con l’arrivo del mese di giugno, riaprono le spiagge della città della penisola sorrentina. Nel rispetto dell’ordinanza e delle misure di sicurezza per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 le spiagge si presentano in maniera diversa rispetto a come eravamo abituate a vederle negli scorsi anni. Quello che, però, non cambia e la bellezza degli arenili e del mare cristallino. Negli stabilimenti gli ombrellini con i lettini sono stati posizionati secondo le misure previste dalla normativa. Per quanto riguarda i tratti di spiaggia libera l’ingresso è contingentato in modo da non superare il numero massimo prestabilito. Vietato andare sulle scogliere. A vigilare la Guardia Costiera ed i bagnini ma ovviamente si fa affidamento sul buon senso delle persone.

Sono state inoltre riservate delle zone per l’utilizzo esclusivo dei residenti.

Già oggi la spiaggia è stata meta di tanti bagnanti che da tempo attendevano di potersi regalare una giornata di mare e non ci sono stati problemi, ma tutto è andato alla perfezione. L’estate è cominciata e ci auguriamo che ognuno faccia la sua parte rispettando le regole in modo da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.