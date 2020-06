Meta. Mercoledì 24 giugno il Covent Garden ritorna con una cena musicale! Dopo il periodo di forzato lock down durante il quale i cittadini italiano sono stati costretti nelle loro abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, con la possibilità di uscire soltanto se mossi da motivazioni inderogabili, di salute o di lavoro, finalmente in questa nuova fase negozi ed attività stanno riprendendo con il loro lavoro. A Meta, in Penisola Sorrentina, in particolare, mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 20.30, il Covent Garden ritorna con una cena musicale in compagnia del Live Show di Fabio Savarese, con la possibilità di scegliere il menu preferito a partire da dieci euro a persona. Si tratta di un evento organizzato nel completo rispetto delle normative e dei regolamenti previsti dalla Regione Campania. Pertanto sarà obbligatoria la prenotazione, al numero telefonico 3336297172.