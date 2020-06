Meta-Liceo Marone, parla il dirigente scolastico Arpino: “Scuola sicura, tamponi e massima attenzione per settembre” -VIDEO

Tante incertezze sulla scuola e così il dirigente scolastico del Liceo Publio Virgilio Marone di Meta, la professoressa Immacolata Arpino, ha deciso di fare chiarezza.

“Faremo di tutto per settembre, posso dire che la scuola è sicura – ha dichiarato la preside – Massima attenzione per quanto riguarda l’esame di maturità, abbiamo previsto tamponi per tutti i professori e gli addetti ai lavori, personale ATA. L’iniziativa si è svolta a Piano di Sorrento grazie al sindaco Iaccarino e alla Regione Campania, oltre all’istituto zoo-profilattico.

Insomma, la scuola sarà sicura: tra le ipotesi al vaglio, a settembre, si pensa ad alternare metà classe in presenza e l’altra metà da casa. Stiamo ancora valutando le opzioni, fatto sta che la scuola sarà sicura”.