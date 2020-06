Meta, incidente sulla statale sorrentina e traffico bloccato: coinvolte due auto

Meta. Un incidente tra due auto ha temporaneamente bloccato la regolare viabilità sulla statale 145 sorrentina. Coinvolte due auto, una Fiat e una Peugeot, proprio nei pressi dell’incrocio con Via Flavio Gioia che rappresenta un rischio costante per le migliaia di vetture e scooter che vi transitano ad ogni ora. Fortunatamente il sinistro non sembra aver causato danni ingenti se non alla viabilità in Penisola sorrentina, già di per sé compromessa.