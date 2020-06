Meta, il rapper Anastasio si gode la sua Costa di Sorrento

Il rapper Marco Anastasio, originario di Meta, si gode da ormai alcuni giorni la sua permanenza nella città natale, prima di ricominciare a calcare i palchi di tutta Italia portando la sua musica introspettiva e innovativa ovunque, dopo la vittoria di X Factor nel 2018 e il debutto al Festival di Sanremo nel 2020.

La Costa di Sorrento è una meta ambita da molti turisti, a maggior ragione dopo la riapertura dei confini e ad una situazione di emergenza sanitaria meno grave rispetto al passato. L’artista metese pubblica nelle “instastories” alcuni video in cui gode di una serata in barca dedicandosi alla pesca, nella cornice della sua splendida Meta, dopo diversi mesi chiuso in casa come tutti noi a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.