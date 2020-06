Meta. Il consigliere comunale Lusciano chiede l’installazione di una segnaletica che vieti di mantenere i motori accesi ai semafori di Via Cosenza

Meta. Il consigliere comunale del gruppo M5S Domenico Lusciano, facendo seguito alla richiesta di alcuni cittadini residenti in Via Cosenza, nell’area dove si trovano installati i semafori, avendo già raccolto l’opinione favorevole del sindaco Giuseppe Tito, richiede che nei pressi di tale zona vengano installati degli opportuni cartelli che vietino di tenere acceso il motore dei veicoli quando i veicoli sono in condizione di “arresto” in prossimità dei semafori. Sicuramente sarebbe un grandissimo aiuto per l’ambiente e per i tanti residenti della zona che sono costretti a respirare lo smog prodotto dagli scarichi dei veicoli.