Meta, cellulare smarrito: ragazzi lo riconsegnano al proprietario con un video ricordo

MAI ABBANDONARSI AI LUOGHI COMUNI

Meta- Un episodio desueto quanto benevolo si è verificato stamane a Meta. Protagonista il mio amico Francesco Indovino che casualmente ha perso il telefonino cellulare mentre era alla guida del suo scooter. Il telefonino è stato ritrovato da un gruppo di ragazzi “bagnanti pendolari” che dopo aver trovato il cellulare glielo hanno riconsegnato in maniera molto simpatica. Ovvero hanno riprodotto un video sul cellulare di Francesco Indovino riprendendo le loro facce e trasmettendo un positivo messaggio di benevolenza a Francesco ed al mondo. Episodi del genere fanno bene al cuore, avrebbe detto un mio vecchio amico recentemente scomparso. Tali episodi rinfrancano un po’ con la vita. Grazie ragazzi! Meritereste quasi un premio.

Riporto integralmente ciò che Francesco Indovino, il possessore del cellulare ha scritto sul proprio profilo fb.

Stamattina verso le 11:30 ho smarrito il mio telefono cellulare nei pressi di Piazza Casale a Meta. Poco prima che il telefono mi cascasse dalla tasca, mentre ero sul motorino, ho notato un gruppetto di ragazzi allegri che si stava dirigendo verso le spiagge. Ecco, a trovare e restituire il mio telefono sono stati proprio questi ragazzi… Lasciandomi come omaggio questo simpatico video! Voglio condividere con voi questa bella storia, come monito per tutti noi, che spesso abbiamo giudicato indiscriminatamente ragazzi come loro! Marchiandoli con pregiudizi e stereotipi che, come potete notare, sono stati ampiamente ribaltati.

Li ringrazio sentitamente, soprattutto per avermi dimostrato che la bontà esiste ancora soprattutto nelle generazioni future.