Meta, bagnino aggredito: giornata al mare finisce in rissa

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per sedare la rissa in spiaggia. Questo è quanto successo a Meta, dove una rilassante giornata di mare si è conclusa in maniera turbolenta. Tutto è nato dal tentativo di allontamento dallo stabilimento balneare di un gruppo di ragazzi da parte di un bagnino, che poi è stato preso a pugni dai giovani, colpendolo in pieno volto. Nell’area dello stabilimento infatti, le ragazze che lo frequentavano venivano disturbate da questo gruppetto di giovani un po’ esuberanti, che avevano preso di mira il bar del lido con dei furti. La situazione in spiaggia si è placata solo con l’arrivo dei militari dell’Arma, che ha identificato i giovani.