Meta, accordo tra Comune e Prefettura per la sicurezza sulle spiagge: 32mila euro per finanziare le misure

Il Comune di Meta ha stipulato un protocollo d’intesa con la Prefettura, per mettere in campo un progetto elaborato sulla stregua di “Spiagge Sicure”, misura prevista dal governo già dallo scorso anno e da cui la cittadina peninsulare venne esclusa per l’estate 2019. Con un finanziamento di 32mila euro, l’obiettivo sarà evitare il più possibile che si formano assembramenti in riva al mare ed evitare risse ed aggressioni

L’amministrazione dal sindaco Giuseppe Tito, ha previsto l’assunzione di quattro agenti part-time a tempo determinato, l’acquisto di un pannello elettronico luminoso informativo (circa 5800 euro) e radio ricetrasmittenti e ripetitori con tanto di sistema digitale (circa 10mila euro) per implementare le comunicazioni. Il potenziamento dell’organico della polizia municipale, servirà anche per la lotta all’accattonaggio molesto.

L’Ente anche per quest’anno ha deciso di confermare le agevolazioni ai residenti negli stabilimenti balneari di Meta: il quarto anno consecutivo, i cittadini potranno quindi beneficiare di una riduzione del 50 per cento dei costi giornalieri da sostenere per l’accesso e per la fruizione dei servizi negli stabilimenti balneari presenti sul territorio comunale.

Il corpo della municipale potrebbe ben presto essere affiancato dall’associazione nazionale carabinieri, attraverso la stipula di una convenzione anche per quest’anno: questi volontari forniranno supporto operativo nei fine settimana dell’estate, in prossimità del percorso che dalla stazione della Circumvesuviana conduce direttamente ai lidi balneari. E’ inoltre al vaglio una rete di trasporto leggero con bus e pulmini tra la Circum e le spiagge, tenendo comunque delle disposizioni anti Covid.