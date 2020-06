MERTENS IN MUTANDE E IL PUBBLICO DEI TIFOSI IN DELIRIO… “Sei grande Dries”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, questa mattina è stato fotografato mentre era sul balcone dell’Hotel Britannique di Napoli.

il web ci mostra il miglior Dries Mertens a poche ore dalla partita contro l’Inter, si è affacciato al balcone dell’albergo in cui il Napoli è in ritiro…

in mutande. Scioltezza e tranquillità per un calciatore he ana il Napoli e la città.

Siamo tutti fiduciosi per una grande partita del folletto azzurro pronto a firmare un contratto ancora da limare dei dettagli.

L’immagine è stata mostrata dal profilo Instagram Urone Channel. Sereno e sorridente poggiato alla ringhiera del balconcino a guardare cosa accadeva in strada. Qualche tifoso che lo ha riconosciuto gli ha anche simpaticamente urlato: “Sei grande Dries”, il belga ha risposto con un gesto della mano in segno di ringraziamento.

Ricordiamo che il calciatore belga in caso di rete, questa sera contro l’Inter, diventerebbe il bomber più prolifico della storia del Napoli, staccando Hamsik, fermo a 121 reti. Il belga ha scelto di restare a Napoli anche per continuare a scrivere pagine importanti della sua storia in maglia azzurra. Il bomber ex PSV, è infatti, legatissimo ai tifosi e alla città partenopea per la quale nutre immenso rispetto e attaccamento.

Ecco l’immagine di Mertens: