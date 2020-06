Maxi blitz antidroga da Salerno ad Avellino e Firenze: 26 arresti

Un’importante operazione anti droga è in corsa dalle prime ore di questa mattina nelle province di Salerno, Avellino e Firenze. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno – come riporta il sito web tvoggisalerno.it – con il supporto del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal Gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. C’è anche l’aggravante del metodo mafioso. Tra le altre contestazioni: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di arma, sostituzione di persona, uso di falso, falsità ideologica, favoreggiamento personale, ricettazione, minaccia e danneggiamento seguito da incendio.