Maturità. Il messaggio del vescovo Francesco Alfano ai ragazzi: “Prima vera tappa di passaggio, fatemi sapere com’è andata”.

“Mi rivolgo personalmente a ciascuno di voi, carissimi giovani maturandi: l’appuntamento che vi vedrà protagonisti nei prossimi giorni segnerà il vostro futuro, come prima vera tappa di passaggio.

Anche io, che non sono più giovanissimo, ricordo con gioia quei momenti vissuti con grande trepidazione: la prima vera sfida, che mi metteva di fronte al mondo degli adulti non più come un ragazzo che deve essere aiutato a crescere, ma come un giovane capace di assumersi le proprie responsabilità – aggiunge Alfano -. Coraggio, allora. Non venite meno a questo appuntamento, nonostante i disagi quest’anno ancora più vistosi e le discussioni che più degli altri anni rimandano un cambiamento di impostazione. Mostrate a voi stessi, senza farvi condizionare da chi sarà chiamato a valutarvi, la maturità che state acquisendo.

Sarà il primo importante contributo che offrite alla società, in un momento storico particolare e determinante per il futuro dell’intera famiglia umana. Dimenticavo: se vi farà piacere, scrivetemi e fatemi sapere com’è andata”. È questo il messaggio che il vescovo Francesco Alfano dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia ha inviato questa mattina ai ragazzi impegnati negli esami di maturità.