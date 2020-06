Matrimonio a Bologna. La sposa risulta positiva al Covid, quarantena al posto della luna di miele. Tutti gli invitati in isolamento

Tante coppie hanno deciso di rimandare il proprio matrimonio al prossimo anno a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, che ricordiamo non è ancora terminata. Ma c’è anche chi desidera coronare ugualmente il proprio sogno d’amore anche se in modo più ristretto e con un numero di invitati inferiore a quelli previsti inizialmente. Ed è quanto ha deciso una coppia di Bologna che nei giorni scorsi ha celebrato il matrimonio civile a Vergato condividendo il momento con 31 invitati. Dopo il rito al Comune la giornata è proseguita con i festeggiamenti in una struttura privata. Ma la festa e la gioia sono durate ben poco perché la sposa è risultata positiva al Covid-19. Ed ora i neosposi e tutti gli invitati si trovano in isolamento fiduciario.

La sposa lavora come operatrice sanitaria in una struttura della zona e, pochi giorni dopo il matrimonio, si è sottoposta al tampone previsto dallo screening per gli operatori sanitari grazie al quale è stata riscontrata la sua positività. Insomma, dopo il matrimonio e la festa, al posto della luna di miele è arrivata la quarantena.