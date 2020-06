Matrimoni a Sorrento, Capri, Positano, Ravello e Amalfi: riparte il settore del wedding. A settembre il boom

Matrimoni a Sorrento , Capri , Positano , Ravello e Amalfi : riparte il settore del wedding . L’annuncio del sindaco Cuomo di ieri su Positanonews , ma anche a Capri e in Costiera amalfitana ci si organizza per la ripartenza anche delle nozze. Milioni di euro persi in questi mesi per le nozze annullate, ma ora finalmente si ricominceranno a vedere delle coppie felici che sceglieranno la Costiera amalfitana e la Penisola sorrentina come in tutta la Campania si potranno celebrare riti civili e religiosi con gli invitati, quindi via libera a matrimoni, battesimi e comunioni con i relativi protocolli di sicurezza e misure di prevenzione. Qualcuno comincia a luglio ci saranno le prime celebrazioni con eventi, ma le wedding planner prevendo no il boom a settembre.