Massa Lubrense, si è spento l’ex Comandante della Guardia di Finanza Antonio Rubeo

Massa Lubrense, penisola sorrentina. La città è in cordoglio per la triste perdita di Antonio Rubeo, nonchè ex Comandante della Guardia di Finanza. Ad annunciare la scomparsa è la moglie Tina, la figlia Sabrina, la nipotina Giada, oltre al genero Giuseppe, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Il rito funebre si terrà domani, venerdì 26 giugno alle ore 10:00, presso la Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore in Nerano.

La redazone di Positanonews porge le sue sincere condoglianze ai Rubeo, e si unisce ai tanti che inviano messaggi di cordoglio alla famiglia, tra cui Lello Acone, del quale riportiamo il post Facebook:

Ciao Comandante la Terra Ti sia lieve.

Da queste pagine, stamattina, l’abbraccio mio e dei nostri Visitatori e le nostre condoglianze alla Famiglia Rubeo di Nerano, ed ai congiunti tutti , tra Essi in primis la cara moglie Tina, la figlia Sabrina, il genero Giuseppe e la nipotina Giada del caro Marito, Papà, Nonno e Suocero Antonio Rubeo, ex comandante della Guardia di Finanza conosciuto da tutti, che oggi parte per il Paradiso, per colpa di un destino beffardo che l’ha strappato improvvisamente ai Suoi cari, dopo una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro. Domani 26 giugno alle 10,00 la Cerimonia funebre presso la Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore di Nerano, sapete che ora sono consentite le Cerimonie Religiose in Chiesa con un numero limitato di presenze.. Oggi la nostra Preghiera è per Lui. Grazie alla Zarrella e Starace perchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa e penso alle Persone anziane o malate di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un Loro Amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua Anima ed abbracciare virtualmente i congiunti. Ciao Antonio.