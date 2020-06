Massa Lubrense, Riviera di San Montano sporcata dai rifiuti

Una situazione di degrado è stata segnalata alla redazione di Positanonews, si tratta uno dei punti più belli della Penisola Sorrentina e di Massa Lurense. Come si può vedere nelle immagini, questa è lo stato di Riviera di San Montano con la zona sporcata da rifiuti urbani, che si trovano deposti in strada.

Quest’area si trova a pochi metri dal mare, proprio quei litorali che circa un mese fa si sono aggiudicati la riconferma della Bandiera Blu. Non una bella pubblicità quindi per il turismo balneare e per la tranquilla frazione che domina il Golfo con uno sguardo su Capri.