Massa Lubrense. Riprendono i lavori per la bretella da Sorrento, Piazza Vescovado sarà libera

Massa Lubrense ( Napoli ) Per l’estate 2021 piazza Vescovado e dintorni potranno ospitare appuntamenti culturali senza condizionare la mobilità degli automobilisti in transito nel centro di Massa Lubrense. Le opere per la realizzazione della bretella di svincolo della strada Sorrento-Massa-Sant’Agata sono iniziate nei giorni scorsi. Per la realizzazione dei lavori, articolati in tre fasi, il contratto prevede 270 giorni di attività

Dopo quasi vent’anni dall’avvio dell’iter procedurale, arriva, finalmente, una alternativa importante per scongiurare l’attraversamento veicolare del centro di Massa Lubrense e di poter destinare piazza Vescovado a palcoscenico open per ospitare manifestazioni culturali, spettacoli musicali e teatrali, senza sospendere la circolazione verso le frazioni del territorio. I lavori, per un importo di 920mila euro, sono stati affidati dall’ufficio comunale ai Lavori pubblici, diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero, all’impresa Perseo, scrive Antonino Siniscalchi su Il Mattino .

L’opera, avviata alla fine degli anni Novanta, era rimasta incompiuta per mancanza di finanziamenti. Le ultime modifiche al progetto originario, redatto dall’ingegnere Carmine Sessa, erano state apportate dall’amministrazione comunale nel 2018. La variante fu necessaria per modificare l’incrocio previsto tra il bivio di via Molini e l’hotel Central Park, con una ampia rotatoria per consentire il transito dei mezzi pesanti e le autovetture. Ulteriori ritardi si sono verificati per il varo del progetto esecutivo, con il parere della Soprintendenza, la trattativa per la cessione dei suoli, l’aggiudicazione dell’appalto e la firma del contratto bloccata dall’emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi, quindi, l’apertura del cantiere.

«In questi cinque anni spiega il sindaco Lorenzo Balducelli – è stato fatto un lavoro straordinario. Siamo partiti da un progetto preliminare, abbiamo acquisito uno dei suoli, siamo riusciti a finanziare l’opera con i residui di mutui sui quali pagavamo gli interessi senza procedere a ulteriori indebitamenti, grazie all’iniziativa attuata dal compianto assessore Aldo Insigne. Inoltre, abbiamo avuto la cessione bonaria degli ultimi due terreni ed il parere favorevole della Soprintendenza». La realizzazione della bretella apre un palcoscenico naturale a grandi eventi culturali e turistici in una cornice ambientale e paesaggistica, tra la sede del Municipio e l’ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, una terrazza naturale, una storica cornice che si affaccia sul golfo di Napoli. «Quella che era considerata da tutti una eterna incompiuta si appresta a diventare realtà aggiunge il sindaco -. Vorrei sottolineare per la realizzazione dell’opera il senso di responsabilità e generosità da parte di Amedeo Gargiulo e della famiglia Vespoli per la cessione bonaria dei suoli».