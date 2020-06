Massa Lubrense: rinascita per le strade, acquedotti e illuminazione

Dopo la pausa dovuta al Coronavirus, lavori in corso sulle strade di Massa Lubrense. Alla regimentazione della acque piovane ha fatto seguito la pavimentazione di via Scola, la strada di collegamento di Marciano che arriva quasi fino a Termini. I lavori si sono conclusi e la strade è fruibile completamente.

Lavori in corso in via Vecchia nel centro di Massa Lubrense che è chiusa al traffico. Si sono conclusi i lavori ai sottoservizi che sono stati completamente rinnovati grazie alla collaborazione con la GORI. In via Vecchia sono stati sostituiti i tubi dell’acquedotto, quelli della fognatura e i condotti per le acque bianche. Inoltre è stata predisposto il nuovo impianto di pubblica illuminazione. Nei prossimi giorni si inizierà con la pavimentazione con la parte centrale in pietra arenaria. I lavori dovrebbero terminare entro il 10 di luglio. Si tratta di lavori connessi al bocciodromo di via Massa Turro, infatti via Vecchia sarà il collegamento pedonale tra l’impianto sportivo e il centro di Massa Lubrense.

Sul tratto di competenza della Città Metropolitana di Napoli della Sorrento-Massa compreso tra l’hotel Solara ed il Villa Lubrense sono stati ultimati i lavori di predisposizione del nuovo impianto elettrico con i cavidotti ed i plinti per la pubblica illuminazione. La prossima settimana si provvederà alla fresatura del manto bituminoso ed alla stesura del nuovo tappetino di asfalto.

Proseguono i lavori su via Vincenzo Maggio nel tratto compreso tra il depuratore e la piazza antistante il santuario della Madonna della Lobra. Effettuata la fresatura si procederà nei prossimi giorni al stesura del nuovo nastro di asfalto. I lavori si sono resi necessari dopo la posa in opera del nuovo impianto di sollevamento dei reflui di Marina della Lobra che non attraverseranno più il litorale della Chiaia ed il rivo Patierno ma che raggiungeranno il depuratore attraverso la nuova condotta premente che è stata installata sotto la strada Vincenzo Maggio.

Sono in fase di ultimazione i lavori tra Casa della Madonna e via dei Campi a Sant’Agata. Sulla strada è stato installato il nuovo impianto di acque bianche che permetterà il transito in sicurezza durante i mesi invernali ed eliminerà il ruscellamento verso via del Campi.

“A causa dell’emergenza sanitaria siamo purtroppo in ritardo di oltre tre mesi su molti lavori che erano stati programmati sul territorio -dichiara il sindaco Lorenzo Balducelli- mi rendo conto dei disagi ma dobbiamo andare avanti con gli interventi programmati. I disagi di questi giorni saranno certamente compresi dai nostri concittadini trattandosi di interventi necessari e non più procrastinabili”.