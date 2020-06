Massa Lubrense, riapre l’ufficio turistico di Sant’Agata

RIAPERTURA UFFICIO TURISTICO COMUNALE A SANT’AGATA SUI DUE GOLFI

Questa settimana, proprio ad un anno dalla sua inaugurazione e dopo una lunga pausa invernale è stato riaperto l’Ufficio turistico comunale sito nella piazzetta Ludovico Casoria a S.Agata sui due Golfi.

“L’ufficio turistico – dichiara l’assessore Giovanna Staiano– anche per la sua particolare allocazione è stato un importante punto di riferimento, un valore aggiunto alla attività di promozione turistica che ci ha consentito di offrire un servizio di accoglienza ai tanti turisti che hanno scelto Massa Lubrense. Anche per questa estate ci supporterà la Proloco due Golfi nella gestione dell’ufficio e non si escludono nuove collaborazioni in particolar modo con l’associazione delle guide e accompagnatori turistici massesi che da poco si è costituita e con la quale è iniziata una interlocuzione proprio al fine di realizzare alcuni progetti di promozione territoriale. In particolar modo siamo a lavoro, perché, nonostante, gli irreversibili danni che il Covid ha creato al settore del Turismo per questa stagione estiva, restiamo fiduciosi che Massa Lubrense possa giocarsi con successo la carta del “turismo di prossimità” che mira alla (ri)scoperta dei luoghi più prossimi, degli scorci che si trovano a pochi chilometri da casa, di quei posti che, proprio perché eccessivamente vicini e quotidiani, non abbiamo mai considerato di guardare con gli occhi di un visitatore. Oggi Massa Lubrense con le sue eccellenze territoriali e enogastronomiche certamente potrà essere meta attraente per i tanti visitatori che oggi comunque desiderano trascorrere qualche giorno di vacanza e avere la garanzia di trovare ciò che si desidera”.