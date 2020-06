Massa Lubrense. Primo giorno di caos: a San Montano residenti e turisti cacciati . La replica

Massa Lubrense. Primo giorno di caos: a San Montano residenti e turisti cacciati

Siamo stati chiamati quest’oggi per essere messi a conoscenza di un episodio indecoroso avvenuto nella giornata di oggi a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. A San Montano, infatti, sembrerebbe che, in un momento di caos, turisti e residenti siano stati cacciati. Secondo le testimonianze, il telefono che dovrebbe raccogliere le prenotazioni non funzionava, cosa che ha accentuato ancora di più una situazione di scompiglio. Non è certo questo il modo di accogliere il turismo e ci auguriamo che la situazione possa presto risolversi.

Tramite un commento giunto all’articolo qui sotto e immediatamente pubblicato abbiamo avuto una replica alla quale abbiamo risposto , il giornale deve dare voce ai cittadini, non è un diritto della stampa, ma un dovere