Massa Lubrense, per Meret e Luperto pranzo azzurro a il Cantuccio a Nerano

Nei giorni scorsi il ristorante il Cantuccio a Nerano ha ricevuto due ospiti di eccezione, i calciatori del Napoli, Alex Meret e Sebastiano Luperto. I campioni azzurri si sono concessi infatti un pranzo rilassante, in uno dei luoghi più caratteristici della Penisola Sorrentina. Il Cantuccio è una delle mete preferite di star del cinema e campioni dello sport, coccola i suoi ospiti con i migliori piatti della tradizione, con una location che vanta una vista mozzafiato.

Dalla ridente Marina di Cantone i due campioni azzurri hanno goduto di un magnifico orizzonte azzurro, probabilmente baciati dalla riconferma incassata dalla società: sembra infatti che il Napoli voglia continuare a puntare su questi prospetti. Riguardo all’estremo difensore, Meret è ritenuto un elemento di assoluto livello, nonostante sia stato retrocesso nelle gerarchie prima del lockdown, con David Ospina titolare.

Il portentoso centrale napoletano, insieme a Meret e lo spagnolo Fabian Ruiz, rappresentano la linea verde del Napoli. Con mister Rino Gattuso, Luperto non è riuscito a trovare lo spazio che si era ritagliato nella prima parte di stagione, anche per i numerosi infortuni che hanno colpito la retroguardia azzurra: il 23enne gode comunque della stima del trainer calabrese, ci sono ancora margini di miglioramento con due tutori esperti come Koulibaly e Manolas. Nei giorni scorsi l’agente Diego Nappi ha anche manifestato soddisfazione per il progetto avanzato dalla società azzurra.