Massa Lubrense. Oggi tanti i volontari all’opera lungo il Miglio Blu, i ringraziamenti del sindaco. Ecco quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli per ringraziare i tanti volontari oggi all’opera lungo il Miglio Blu:

Così come annunciato qualche giorno fa oggi c’è stata la presenza di tanti volontari all’opera lungo il Miglio Blu. Rispetto a quanto avrete letto nei giorni scorsi vorrei solo personalmente ringraziare il Comandante Ivan Savarese della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e il Comandante della LocaMare di Massa Lubrense Giovanni Provenzano. Poi ovviamente tutti i volontari dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, della Cooperativa Marina della Lobra, di Terra delle Sirene, della ProLoco di Massa Lubrense, di MareVivo Penisola Sorrentina e le tante associazioni e persone che spontaneamente hanno deciso di aiutare.

Dopo le numerose mareggiate di quest’inverno è stata fatta tanta pulizia in un luogo che resta ideale e sicuro per una libera balneazione, espressione di amore per il territorio e tutela dell’ambiente.

Grazie a tutti!