Massa Lubrense, Lello Staiano sulla vicenda spiagge libere: “Idea che non convince. E i controlli?”

Massa Lubrense, Penisola sorrentina. Riportiamo di seguito il post di Lello Staiano, Capogruppo di “Insieme per Massa, circa la nuova ordinanza sindacale che regola l’accesso alle spiagge libere.

Sulle spiagge libere ho un dubbio.

Mi spiegate come, con un solo numero di telefono ed un solo indirizzo mail, ogni giorno si possano gestire le prenotazioni dei posti a mare di 1.200 persone?

Nella fretta e nella solitudine i nostri amministratori hanno partorito un’idea che non ci convince.

Accesso al mare solo nell’orario consentito, per non più di due volte a settimana. Chi controlla?

Avremmo potuto costruire un tavolo di confronto per elaborare un programma migliore a vantaggio dei cittadini.

Se avessimo potuto parlarne in Consiglio Comunale (che da mesi non facciamo, unico comune in Penisola) avremmo potuto #condividere la scelta con gli operatori del settore, con le associazioni interessate e con le forze dell’ordine!

Soprattutto ricordo che in democrazia, e a maggior ragione in emergenza, vanno coinvolte le minoranze, che rappresentano una parte consistente dei cittadini di Massa Lubrense.

Su Agorà di questa settimana ne parlo più in dettaglio, con una serie di proposte.

Ma ricordatevi: le spiagge #pubbliche sono di tutti, proviamo a fare di meglio!

Insieme si può…