Massa Lubrense. Lello Staiano in occasione della giornata mondiale dei genitori: “Nessuno ci insegna ad esserlo”

Massa Lubrense. In occasione della giornata mondiale dei genitori Lello Staiano ha pubblicato un pensiero sulla sua pagina Facebook. Ecco le sue parole: “Nessuno ci insegna a essere genitori, e nessuno lo ha insegnato ai nostri.

Da loro abbiamo preso spunto in cosa fare e in cosa non voler ripetere. Oggi è la giornata mondiale dei genitori ed io ripenso alle gioie, alle paure, e ai tentativi che ho affrontato da giovanissimo padre.

Le parole del Presidente Pertini furono per me da esempio, e magari vi saranno utili. Per lui i giovani non avevano bisogno di noiosi sermoni, ma di esempi: di onestà, di coerenza e di altruismo. Io aggiungo, di amore. La trasmissione di questo insieme di valori trasforma un semplice genitore in un buon Padre o in una buona Madre.

È uno sforzo continuo e io, che la politica l’ho sempre fatta solo per passione, ci trovo tante affinità, tra l’essere un buon padre e l’essere un buon politico.

Non so se ci sono riuscito e non spetta a me dirlo, ma sono certo che questa sia la strada da seguire.

Oggi più che mai abbiamo un forte bisogno di buoni esempi, e di cose fatte con amore. Questo farà la differenza.

Auguri a tutti voi, mamme e papà”.