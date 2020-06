Massa Lubrense. La lettera di un cittadino al Sindaco: “Strade prive di barriere e marciapiedi, scarsa sicurezza stradale”.

Sig. Sindaco di Massalubrense Buongiorno, le volevo parlare di una situazione alquanto anomala, come cittadino di Massalubrense. Noto una scarsa attenzione verso la viabilità e la sicurezza stradale ed in particolare mi riferisco ad alcuni tratti di strada pericolosissimi senza controlli di limitazioni della velocita, ove sarebbe necessario o un pattugliamento continuo da parte o delle forze dell’ordine o di tutor, autovelox di rilevamento della velocità. Alcuni tratti di strada dove si sfreccia a velocità elevata rispetto al limite. ma possibile che i tratti in entrata ed uscita dal paese sono ancora presenti limiti di 50 Km/h. Sinceramente Sig. Sindaco sembrano un po’ troppi Tratto di strada fortemente abitativo privo di marciapiede e dove transitano turisti a piedi lungo il tratto dal paese verso l’Hotel Iaccarino e viceversa. Dove la segnalazione e limitatori dovrebbero essere di 30 Km/h come in un qualsiasi paese civile che si rispetti. forse lei abitando a Massalubrense non è a conoscenza della situazione che viviamo noi a S. Agata. Le faccio presente il tratto che va da via nastro azzurro, da hotel Due Golfi verso il paese e verso Sorrento, nella specie all”altezza dell’entrata dell’Hotel Iaccarino dalla statale 145 dove avvengono spesso incidenti cui si vedono coinvolti Cani e gatti, io stesso ho subito la perdita del mio cane nel mese di Gennaio, il tratto tra l’ “Hotel Iaccarino e la caserma dei Carabinieri. Tratto privo di limatatori e telecamere. le telecamere della caserma dei carabinieri non danno sulla strada e non è stato possibile quindi i la identificazione del.pirata della strada. Oltretutto in quel tratto è accessibile una rampa di scala che conduce sotto a via Pagliaio di Sandolo. Tale accesso è privo di qualsiasi barriera che scoraggi l’accesso immediato sulla Statale SS145. indi molto facile che anche un bambino può trovarsi all’improvviso sulla statale senza neanche accorgersene. La prego vivamente di tener presente questo mio grido di allarme prima che succedino altre disgrazie, vivamente. la saluto. A tale proposito faccio presente ulteriori tratto privo di tali barriere come per esempio la rampa di scale che dalla via pedonale canale dà sulla strada comunale di Massalubrense all’altezza del ristorante Emilia.