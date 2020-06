Massa Lubrense. La flotta di Lubrense Boats pronta ad accogliere ospiti da tutto il mondo e creare indimenticabili ricordi! Finalmente, dopo il periodo di forzato lock down, che ha visto i cittadini italiani chiusi all’interno delle proprie abitazioni e le attività con le saracinesche abbassate, in questa nuova fase caratterizzata da una maggiore libertà di movimento, la situazione sta cambiando. Anche se con le dovute precauzioni e con nuove norme da seguire per limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus, negozi ed attività stanno ricominciando.

In Penisola Sorrentina, in particolar modo, anche Lubrense Boats, agenzia di tour in barca, ha ripreso la sua attività: escursioni giornaliere per Capri, Positano ed Amalfi, itinerari personalizzati per rendere uniche le vacanze di ospiti da tutto il mondo, tour serali al tramonti per esperienze ancora più suggestive, sono tra le possibilità offerte. Occasioni da non perdere per vivere giornate indimenticabili e creare dei momenti di gioia da ricordare per sempre.

Per prenotare un tour in barca e vivere esperienze magiche ammirando i luoghi più belli del sud Italia e scoprire le varie località della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, è necessario far riferimento ai seguenti contatti: info@lubrenseboats.com oppure il numero telefonico 339 548 3772.

“Con i nostri pacchetti tutto incluso non avrai nessun problema e stress, e in caso di cancellazione polizza di rimborso completo fino a 24 ore prima del tour. Scegli la località da dove partire e decidi tra decine di tour diversi per soddisfare a pieno la tua voglia di vacanza”.