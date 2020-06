Massa Lubrense. Il Partito Democratico chiede chiarimenti sulla regolamentazione delle spiagge libere

Riportiamo il post del Partito Democratico di Massa Lubrense, pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Abbiamo atteso 15 giorni nella speranza che venisse pubblicata l’essenziale ordinanza sulla regolamentazione delle spiagge libere invece eccoci qui. A Massa Lubrense la politica è stata fatta a suon di dichiarazioni e comunicati su Facebook, che mal si addice al nostro modo di basare l’analisi politica su fatti, elementi concreti.

Negli scorsi giorni ci sono state diverse segnalazioni, da residenti e non, riguardo la poca chiarezza del provvedimento sulle spiagge libere, causate dal timore che questo possa portare ad una privatizzazione o a chissà cos’altro. Sia chiaro, abbiamo auspicato per una regolamentazione delle spiagge libere per questo periodo, ma il nostro desiderio di capire verso quale direzione si stesse andando non è stato al momento esaudito.