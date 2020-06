Massa Lubrense, elezioni regionali: Leone Gargiulo in corsa con il PD?

Massa Lubrense (Napoli). La voce ormai si fa sempre più insistente, circa la candidatura di Leone Gargiulo per le elezioni regionali. Per l’ex sindaco di Massa Lubrense si prospetta infatti un arruolamento nelle liste del Partito Democratico, dando sostegno alla ricandidatura del presidente di giunta regionale uscente, Vincenzo De Luca.

Un segnale inequivocabile di tale collocazione, sembra essere il recente tesseramento di Gargiulo, con i dem, essendo soprattutto un convinto sostenitore del PD: alla base ci sono quindi forti intenzioni a voler correre per la carica di consigliere regionale.

Leone Gargiulo, già sindaco dal 2005 al 2015, potrebbe entrare nel giro di questa tornata elettorale, in corrispondenza con il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco nella sua città, dove non ci sono le intenzioni di voler competere per governo cittadino. Gargiulo, già nel 2013 era a un passo dal compiere l’impresa di candidarsi alle Politiche, quindi la Regione Campania, sembra aver maggior appeal in questo momento.

In attesa di concretizzarsi, su questa candidatura c’è da sciogliere ancora alcune riserve, che dipenderanno molto dall’allestimento delle liste da parte dei candidati di riferimento di De Luca. In Penisola si prevede una competizione agguerrita, con un territorio tradizionalmente vocato a votare coalizioni di centrodestra, ma con il “governatore” che gongola per l’indice di gradimento e i consensi guadagnati durante il lockdown.

Inoltre, proprio dalla vicina Sorrento si profila anche la candidatura del sindaco uscente Giuseppe Cuomo, che ha tecnicamente terminato i suoi due mandati e che lo scorso novembre è entrato nella Lega di Matteo Salvini. La situazione è ancora incerta, tutto dipenderà da cosa riuscirà a spuntare la Lega nella coalizione che dovrà sostenere la candidatura di Stefano Caldoro, che tra l’altro è stato collega di Cuomo in consiglio provinciale.