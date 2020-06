Massa Lubrense. Cominciano ufficialmente i lavori in Piazza Vescovado, il messaggio del sindaco

Massa Lubrense. Cominciano ufficialmente i lavori in Piazza Vecovado. A darne l’ufficialità è stato direttamente in sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli con un messaggio per i suoi concittadini sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

E’ con grande gioia e altrettanta soddisfazione che vi comunico l’ufficiale inizio dei lavori per la realizzazione della bretella di svincolo di Piazza Vescovado, al centro di Massa Lubrense.

Dopo oltre 15 anni di attesa, Massa Lubrense avrà la strada che permetterà di bypassare il centro ai mezzi pesanti e di chiudere Piazza Vescovado, l’elegante centro della città, in occasione di manifestazioni e concerti.

I lavori in esecuzione, per un importo di 920.000 euro, sono stati affidati alla PERSEO società cooperativa dall’ufficio Lavori pubblici del Comune, diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero. In questi giorni è stata già effettuata la pulizia ed il picchettamento di una parte dell’area.