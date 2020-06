Massa Lubrense, anche le acque di Nerano si ripopolano: spunta un mega yacht

Le acque della penisola sorrentina tornano a ripopolarsi, e lo fanno da Sorrento e Massa Lubrense. Proprio quest’ultima si è resa ospite di un mega yacht a Nerano.

Dopo Atlante, il primo yacht approdato nel Golfo di Sorrento, un’altra possente imbarcazione milionaria torna a bagnarsi con le acque della Costa di Sorrento in questa domenica del 14 giugno, con un po’ di fiducia in più per affacciarsi verso una stagione estiva senza precedenti.