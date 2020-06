Massa Lubrense. All’età di 85 anni ci lascia Benedetto Mastromano, ex dipendente comunale. Il ricordo di Lello Acone

Massa Lubrense. All’età di 85 anni ci lascia Benedetto Mastromano, ex dipendente comunale. A darne il triste annuncio sono la moglie Giovanna, la figlia Giuditta, il fratello Antonino, la sorella Immacolata, il genero, gli amati nipoti Mario e Liberato e tutti i parenti.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 1 luglio, alle ore 10.00, nella Chiesa Parrocchiale Antica Cattedrale in Massa Lubrense.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.

Il ricordo di Lello Acone:

Ciao Benedetto la Terra Ti sia lieve

Da queste pagine, stamattina, l’abbraccio mio e dei nostri Visitatori e le nostre condoglianze alla Famiglia Mastromano di Massa, ed ai congiunti tutti , tra Essi in primis la cara moglie Giovanna, l’amata Figlia Giuditta, il fratello Antonino, la sorella Imamcolata, i cari nipoti Liberato e Mario del caro Marito, Papà e Nonno e Suocero Benedetto Mastromano, ex giardiniere Comunale conosciuto da tutti, che oggi parte per il Paradiso, dopo una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro. Domani I luglio alle 10,00 la Cerimonia funebre presso l’ex Cattedrale di Massa Centro, sapete che ora sono consentite le Cerimonie Religiose in Chiesa con un numero limitato di presenze. Oggi la nostra Preghiera è per Bendetto. Grazie alla Zarrella e Starace perchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa e penso alle Persone anziane o malate di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un Loro Amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua Anima ed abbracciare virtualmente i congiunti. Ciao Benedetto.